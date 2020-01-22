Sinop'ta alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçakla yaralandı.

Sinop'ta alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi bıçakla yaralandı.

Sarıağaççayı köyünde iki grup arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Muhammed ve Mahmut Biçer ile Rıdvan ve Hasan Kaya bıçakla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Jandarma, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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