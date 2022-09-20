SİNOP'TA ALEV ALAN KAMYONET YANDI

SİNOP'ta seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sinop Boyabat kara yolu Dranaz mevkiinde C.E.?nin kullandığı plakası bilinmeyen kamyonetin motoru, seyir halindeyken alev aldı. Araç sürücüsü C.E.?nin yol kenarına çektiği kamyonet kısa sürede alevler arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Aracın alevler arasında kaldığı anlar, yolda araçlarıyla seyir halindeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)
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