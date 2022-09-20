SİNOP'TA ALEV ALAN KAMYONET YANDI - Son Dakika
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SİNOP'TA ALEV ALAN KAMYONET YANDI

20.09.2022 18:01

SİNOP'ta seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİNOP'ta seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sinop Boyabat kara yolu Dranaz mevkiinde C.E.?nin kullandığı plakası bilinmeyen kamyonetin motoru, seyir halindeyken alev aldı. Araç sürücüsü C.E.?nin yol kenarına çektiği kamyonet kısa sürede alevler arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Aracın alevler arasında kaldığı anlar, yolda araçlarıyla seyir halindeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİNOP'TA ALEV ALAN KAMYONET YANDI - Son Dakika

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