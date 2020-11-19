Sinop'ta amatör balıkçıların yüzü güldü - Son Dakika

Sinop'ta amatör balıkçılar iskelede kovalarını ağzına kadar balıkla doldurdu.

Sinop'ta süren istavrit akını amatör balıkçıların yüzünü güldürdü. Amatör balıkçılar, sabahın ilk ışıkları ile iskeleye akın etti.

Sinop'ta günlerdir süren bereketli balık avı devam ediyor. Birkaç gündür Sinop iskelesine akın eden istavrit sürüleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Oltasını kapan amatör balıkçılar iskeleye akın etti. Amatör balıkçılar attıkları her oltada çapari iğnelerini istavritle dolu bir şekilde çekiyor.

İstavrit bereketi sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Ahmet Çelenk, "Erken gelip yer tutuyoruz. Yoksa iskelede balık tutmak için yer bulamıyoruz. Bazen geceliyoruz. Burası değişik bir atmosfer. Vakit geçirmeye stres atmaya, kafa dinlemeye geliyoruz. Balıkta bol çıkınca çok keyif alıyoruz. Balık tutmak çok zevkli bir iş" dedi. - SİNOP