Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Ambulans Filosuna 5 Yeni Araç Eklendi

Sinop'ta Ambulans Filosuna 5 Yeni Araç Eklendi

1 saat önce

Sinop'ta, Sağlık Bakanlığınca alımı yapılan 8 ambulans, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sinop'ta Ambulans Filosuna 5 Yeni Araç Eklendi, System.String[]
Sinop'ta, Sağlık Bakanlığınca alımı yapılan 8 ambulans, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, filolarına eklenen 5 araç ile ambulans sayılarının 41'e yükseldiğini söyledi.

Kentte 20 istasyonda 156 civarında personelle vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini dile getiren Erşan, şunları kaydetti:

"Ambulanslarımız sürekli hastaya gittiklerinden çok kilometre yapıyor. 2018 yılında toplam 20 bin 500 civarında vakaya gidildi. Yine günlük ortalama 5 il dışı, 10 da il içerisindeki sevkimiz gerçekleştirilmekte. Ambulanslarımız günlük yaklaşık 500 kilometre yol yapıyor. Bu yıl itibarıyla ilimize 4 ambulans daha verilmesi planlanıyor. Tam donanımlı olarak gelen 5 ambulansı ilçelerimize göndereceğiz. Bu ambulanslar ilin coğrafi yapısı nedeniyle bizi daha da rahatlatmış olacak. Vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz canla başla daha iyi hizmet vermiş olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:44 Kaynak: AA

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