Sinop'ta "Antik esintiler" kıyafet sergisi düzenlendi - Son Dakika

Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Derneği tarafından "Antik esintiler" kıyafet sergisi düzenlendi.

Vali Yardımcı Murat Girgin, Meydankapı Mahallesi'nde düzenlenen serginin açılışında, serginin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop'un her geçen yıl turizmdeki yeri, önemi ve payı artan bir şehir olduğuna işaret eden Girgin, Valilik ve Belediye tarafından yapılan ortak çalışmalar ve başlatılan projelerle önümüzdeki yıllarda Sinop'un adından çok daha fazla söz ettireceğini dile getirdi.

Bunun altyapısının doldurulması gerektiğini vurgulayan Girgin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarımız, turizmcilerimiz, yatırımcılarımız, yöresel yemeklerimiz, ören yerlerimiz, el sanatları gibi farklı alanlarda önemli potansiyel değerlerimiz var. Bunları hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Son dönemde Sinop değerleri için çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Tüm derneklerimizin bu tür çalışmalarını artırarak devam etmelerini temenni ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu tür ürünleri ve tasarımları geliştirerek sergi kapsamında sunmak turizm ve kültür adına bir değer olacak."

Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Derneği Başkanı Funda Akalın da derneklerinin kuruluşunun 7. yılı olduğunu belirtti.

Kadın istihdamını artırmak, bölgedeki sandıklarda unutulmaya yüz tutmuş keten dokumalarını gün yüzüne çıkartarak unutturmamak ve sürdürülebilirliğini sağlayarak yeni nesillere tanıtmayı hedeflediklerini anlatan Akalın, "Sinop kadınının ürettiği bu ürünleri marka hale getirmek istiyoruz. Bu yıl Sinop'ta yapılacak tasarım festivali bünyesinde gerçekleştirilecek antik kıyafet tasarım yarışması, ne yazık ki Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu süreçte dernek olarak ürünlerimizi Sinoplularla buluşturma kararı alarak 'Antik esintiler' kıyafet tasarım sergisini düzenledik." dedi.

İki gün açık kalacak ve 50 kıyafetin bulunduğu serginin açılışında emeği geçenlere plaket verildi.

Açılışa Belediye Başkan Vekili Oktay Türkoğlu ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı.