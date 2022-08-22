Binaların arasında çıkan ot yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Binaların arasında çıkan ot yangını paniğe neden oldu

22.08.2022 13:50
Binaların arasında çıkan ot yangını paniğe neden oldu

Sinop'ta apartmanların arasındaki alanda çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Sinop'ta apartmanların arasındaki alanda çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Gelincik Mahallesi Mimoza Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanların arasındaki boş arazide uzayan otlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın etkisiyle etkisi artan alevlere Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Bina sakinleri ise bölgede uzayan otların bakımsızlığı sebebiyle daha büyük yangınların yaşanmasına müsait olduğunu söyleyerek yetkililerin ilgilenmesini talep etti. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binaların arasında çıkan ot yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

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