Sinop'ta araç yangını
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Sinop'ta trafik kazasına karışan bir otomobil yandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Sinop'ta trafik kazasına karışan bir otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Gelincik Mahallesi mevkisinde trafik kazası yapan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Sürücüsünün haber vermesi üzerine kaza yerine gelen Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu.
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