Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

29.08.2022 16:57
Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Sinop- Ayancık yolu İncırpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı 77 BT 002 plakalı araç, önüne aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu büyükbaş hayvan telef oldu. Sürücü Hasan A., telef olan büyükbaş hayvanın kulağında küpesinin olmadığını, sahibinden şikayetçi olacağını belirtti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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