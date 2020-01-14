Sinop'ta aralık ayındaki trafik kazalarında bir kişi öldü, 38 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta aralık ayındaki trafik kazalarında bir kişi öldü, 38 kişi yaralandı

6 saat önce

Sinop'ta 2019 yılının Aralık ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Sinop'ta aralık ayındaki trafik kazalarında bir kişi öldü, 38 kişi yaralandı, System.String[]

Sinop'ta 2019 yılının Aralık ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi verilerine göre, 2019 yılının Aralık ayında kent genelinde 65 trafik kazası meydana geldi.


Bu kazaların 30'unda 38 kişi yaralanırken, bir kazada ise bir kişi yaşamını yitirdi.


Ekiplerce yapılan denetimlerde ise 26 sürücünün belgesine alkollü araç kullanmaktan ötürü el konuldu.

Aralık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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