Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Aranan 11 Zanlı Yakalandı

Sinop'ta Aranan 11 Zanlı Yakalandı

23 dakika önce

Sinop'ta haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sinop'ta Aranan 11 Zanlı Yakalandı, System.String[]
Sinop'ta haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında Sinop'ta 17 ekip ve 47 personelin katılımıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Türkiye, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sinop, Güncel
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