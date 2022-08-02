Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı

02.08.2022 17:42
Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı

Sinop'ta aranan şahıslara yönelik uygulamada 3 kişi yakalandı.

Sinop'ta aranan şahıslara yönelik uygulamada 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, haklarında kasten yaralama, basit yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarını işledikleri gerekçesiyle arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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