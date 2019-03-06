Sinop'ta Arapça Etkinlik Yarışması Düzenlendi

Sinop'ta, İl Müftülüğünce Arapça etkinlik yarışması düzenlendi.

Sinop'ta, İl Müftülüğünce Arapça etkinlik yarışması düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonu'nda gerçekleştirilen ve Arapça şiir okuma, hikaye canlandırma ve çocuk şarkıları seslendirme kategorilerinde yapılan yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Davut Kaya, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek, etkinliğin amacına ulaşmasında emeği geçenleri tebrik etti.

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