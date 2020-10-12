Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı - Son Dakika

Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı

12.10.2020 10:57
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı, System.String[]

Sinop'ta arsa fiyatları yüzde yüz oranında arttı.

Sinop'ta arsa fiyatları yüzde yüz oranında arttı.

Sinop'ta korona virüs salgını sonrası vatandaşlar köylere yönelirken arsa fiyatları ise tavan yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu kapsamda taşınmaz niteliğe sahip olan gayrimenkullerden arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış meydana geldi.

Sinop'ta pandemi sürecinde arsa fiyatlarında yüzde yüz oranında artış yaşandığını söyleyen 11 yıllık emlakçı Hikmet Ergül yaptığı açıklamada arsa fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, vatandaşların arsalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ergül, "Pandemi döneminden dolayı herkes kırsala yöneldi. Büyük şehirlerden, Sinop gibi küçük şehirlere, yani nüfusun az olduğu yerlere epey yönlenme oldu. Daire fiyatları ile birlikte arsa, tarla fiyatları da yani neredeyse yüzde 100 oranında katlama yaptı. Sinop'ta da epey talebimiz var. Kredi faiz oranları yazın düşmüştü. Şimdi banka faizleri yükseldi. Faizlerin yükselmesinden dolayı da daha çok kırsal kesime arsa, tarla, müstakil ev yapılabilir yerlere, talepler arttı. Denize yakın yerleri tabii ki daha çok tercih ediyorlar, bunlara talepler var. Allah'a şükür işlerimizi, güçlerimiz iyi. Yalnız bu pandemi dönemini fırsata çevirmek isteyen mal sahipleri var. Bunların önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Alıyorken kazandırmak istiyoruz çünkü değerinde sattığımızı zaten düşünüyoruz. Güzel bir şekilde fiyatlarını belirleyebiliyoruz. Ama yine de buna rağmen fiyatlar yüzde 100'ün üzerine çıktığı bile oluyor. Satışlarımız güzel satışlarımızdan memnunuz. Doğru fiyatlar üzerinden satış yapmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Nükleer santral ÇED raporunun etkisi var

Nükleer santral ÇED raporunun onaylanmasının da arsa fiyatların artmasın etkisi olduğuna değinen Ergül, "Nükleer santral ÇED raporunun onaylandığına dair haberler yavaş yavaş geliyor. Yani dedikodu şeklinde geliyor, tam belirli bir şey yok ama tabii bu durum biraz da resmiyete dökülürse bundan dolayı da fiyat artışı olacağını düşünüyoruz. Önceden 1 dönüm yer 100 bin liraysa şimdi 200 bin lira oldu. Nükleer santralden sonra belki bu fiyat 400 bin liraya kadar çıkabilir. Bunun endişesini de yaşıyoruz" diye konuştu.

Konu ile ilgili konuşan bazı vatandaşlar ise arsa fiyatlarındaki artışın nedenini pandemiye bağlarken, bazı vatandaşlar da Sinop'un gelişmekte olan bir il olduğu için fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Bazı vatandaşlar imar planının şehir dışına doğru açılmasıyla arsa fiyatların düşeceğini ifade etti.

Sinoplu Çetin Yaşar(60) yaptığı açıklamada, "Büyük şehirden korana virüs dalgasından kaçanlar şehrimize gelerek köylere yerleşti. Fiyatların bu yüzden arttığını ve daha da artacağını düşünüyorum. Şu anda zaten şehrin bazı muhtelif yerlerin de arsa kalmadı, bina da kalmadı. Bina satışları ev satışları aldı başını gidiyor" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı
Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı

Çevresel Etki Değerlendirme, Koronavirüs, Nükleer, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü         
10:53
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı         
10:27
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada         
10:23
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz         
00:04
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:31:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei