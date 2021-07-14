Üye Girişi
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor - Son Dakika

Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:41
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaz sezonunun açılmasıyla turist sayısı her geçen gün artıyor.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaz sezonunun açılmasıyla turist sayısı her geçen gün artıyor. 9 günlük bayram süresinde şehre 1 milyon turist gelmesinin beklendiği ifade edildi. Turistlerin gelişi bir yanda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında sevindirirken diğer yanda 'turist virüs getirir mi' endişesi yaşatıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3-9 Temmuz tablosunda Sinop'ta vaka oranı yüz binde 29,57 olarak yansıdı. 26 Haziran -2 Temmuz tablosunda bu oran yüz binde 12,47'ydi. Bu artış vatandaşlarca turizmdeki canlanmanın vaka tablosuna yansıması olarak yorumlanıyor. Bayramda tablonun daha kötüye gitmemesi için tüm önlemlere daha fazla dikkat edilmesi isteniyor.

Eda Arslan, "Tek endişemiz trafik sorunumuz çok fazla. Bir de hastalıktan çok fazla korkuyoruz. Bu sabah baktığımda yükseldiğini gördüm. Bu korkumuz var. İnşallah tekrardan bir kısıtlamaya maruz kalmayız. Mutlaka artıları da eksileri de olacak ama en önemlisi sağlık. Bizim için özgürlüğüz daha önemli. Onların gelmesi ekonomi açısından daha iyi olabilir ama kendimiz için biraz korkumuz var" dedi.

Sinan Ergen, "Bu insanlar üzerinde çok ciddi bir tehlike oluşturacaktır. Bunun biz acılarını insanlar gittikten sonra hastanelerin dolup dolmadığını hastanelerin yeterli olup olmayacağını insanların ne kadar dikkat ettiğini çok iyi görmüş olacağız. Bence bu bizi ekonomi anlamında belki ticarethaneleri rahatlatacak ama gelecekteki bizler için çok endişe verici bir durum. Görünüyor ki bize Eylül ayında hastane yolu gözüküyor" diye konuştu.

Oktay Aslan, "Kontrollü olduğu sürece havalimanlarında, terminallerde kontroller olduğu sürece problemler olacağını sanmıyorum ama olmazsa eğer çıkarsa vaka 14 gün karantinada tutuluyor. Kuralınca denetlenirse bir şey olmaz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor
Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor

Ekonomi, Bayram, turist, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar 18:15 Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu 18:07 Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 17:57 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz 17:42 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim 17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı 16:38 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı

Son Dakika Haberleri
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
18:11 Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
16:41 Bomba ihbarı havalimanını karıştırdı! Arjantinli yıldız futbolcu korku dolu anlar yaşadı
Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret! Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!         
18:19
Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti         
18:11
Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir         
18:05
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu         
17:38
Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok         
16:51
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza 'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza         
12:10
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 18:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta artan turist sayısı 'virüs endişesi' yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement