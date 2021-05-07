Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı - Son Dakika

Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı

07.05.2021 11:03

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020'ye ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 19,8 ile ülkede yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta, aşılanma ve alınan önlemler sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020'ye ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 19,8 ile ülkede yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta, aşılanma ve alınan önlemler sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı Kovid-19 vaka sayılarında, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 binde 314 vaka ile Türkiye'de en fazla vaka bulunan ikinci il konumunda bulunan Sinop, 6-12 Mart tarihlerinde 100 binde görülen 345 vaka ile yine ikinci sırada yer aldı.

13-19 Mart tarihlerinde yüz binde 309, 27 Mart-2 Nisan tarihlerinde ise 100 binde 360 vaka görülen Sinop'ta, 24-30 Nisan tarihlerinde ise 100 binde 213 vakaya rastlandı.

Valilik koordinasyonunda filyasyon ekiplerince yapılan aşılama çalışmaları ve güvenlik güçlerince yürütülen etkin denetim faaliyetleri sayesinde vakalarda düşüş yaşanan Sinop'ta, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları da giderek azalmaya devam ediyor.

Aşının etkileri çok net bir şekilde görülüyor

Sinop Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahu Turan, AA muhabirine, aşılama sürecinin başlamasıyla virüse karşı daha etkin bir mücadele örneği ortaya koyduklarını söyledi. Sinop'un yaşlı nüfus oranının fazla olmasının aşılama sürecinin de hızlı ilerlemesini sağladığını anlatan Turan, kentte şu ana kadar ilk ve ikinci doz olmak üzere 100 binin üzerinde aşı yapıldığını dile getirdi.

Turan, aşılamanın hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarının ellerini çok kuvvetlendirdiğini belirterek "Kentimizde şu an 100 binin üzerinde aşılanma yapıldı. İlk doz aşılananların oranı yüzde 71 civarlarında. İkinci doz aşısını olanların oranı ise yüzde 45 seviyesine ulaştı. Aşının biz etkilerini hastanelerimize olan başvurunun düşüşüyle yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarının düşüşleriyle çok net bir şekilde görüyoruz." diye konuştu.

"Yaşlı nüfusun yüzde 83'ü aşılandı"

Kentteki yaşlı nüfusun yüzde 83'ünün aşılarının yapıldığına işaret eden Turan, "Pandemi ile yaşamaya artık insanlar adapte olmuş durumda. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildiğini görüyoruz. Aşılamaya rağmen insanlardan bir süre daha aynı hassasiyetlerini devam ettirmelerini istiyoruz." dedi.

Turan, vaka sayılarının daha da düşmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak "Biz bu anlamda aşılama çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Mesela yaşlı nüfusumuzun yüzde 83'lük bölümü aşılanmış durumda. Bu oranla birlikte yoğun bakımlara yatışlar da çok daha az seyrediyor." diye konuştu.

Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı
Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı
Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı
Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı

Türkiye, 27 Mart, Sinop, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşılamanın da etkisiyle Kovid-19 vakalarında düşüş yaşandı - Son Dakika


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