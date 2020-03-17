Sinop'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı - Son Dakika

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Sinop'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
6 saat önce
Sinop'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:20 Kaynak: AA
Sinop'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün N.K'nin sosyal medya hesabından, "Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 kişide koronavirüs çıktı. Sinop karantinaya alınabilir" şeklinde asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatı üzerine şüpheli N.K, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.
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