Sinop'ta askerler ve gaziler elle semaya kalktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta askerler ve gaziler elle semaya kalktı - Son Dakika

Sinop'ta askerler ve gaziler elle semaya kalktı

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması, bu harekatta ve öncesinde vatan uğruna hayatlarını feda eden kahraman şehitler ve kahraman gazilerin şifa bulması için Sinop'ta eller semaya kalkarak dualar edildi.

Sinop'ta askerler ve gaziler elle semaya kalktı, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması, bu harekatta ve öncesinde vatan uğruna hayatlarını feda eden kahraman şehitler ve kahraman gazilerin şifa bulması için Sinop'ta eller semaya kalkarak dualar edildi.


Alaaddin Camisi'nde gerçekleştirilen program görevlilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı mevlit ve ilahiler ile devam etti. Duadan önce programda konuşan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak ve huzuru tesis etmek için Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Dünyadaki Müslümanlar bizi bekliyor. Çünkü bizim dışımızdaki ülkelerin insanlığa medeniyet, huzur ve sükünet getirecek halleri yoktur. Bunun en güzel örneği de Mültecilerin Avrupa'ya gitmeleri için açılan sınır kapılarından, medeni olduklarını iddia ettikleri sınırımızın karşı tarafında bulunan askerlerin o insanlara karşı nasıl zalimce saldırdıklarıdır. Biz ki kurucu ve yapıcı bir medeniyetin potansiyelini yüreğimizde taşıyoruz. Geçmişte Avrupa'yı titretmiş, onları hizaya getirmiş ve onların korkulu rüyası olmuşuzdur. Şimdi yeniden şahlanışa geçen bu milletin evlatlarına dur demek istiyorlar. Bu millet yerli ve milli silahları ile zalimlere dur demeye devam edecektir. Bu programı bu vatan uğruna ve mazlumlara kol kanat gererken şehit olan Mehmetçiklerimize, Bahar Kalkanı Harekatı'nın muzaffer olması ve yaralı askerlerimizin şifalar bulması için Cenab-ı Hakk'a ellerimizi açıyoruz ve ya Rabbi! Senin uğrunda ölen ordu budur ve sen bu orduyu her daim muzaffer eyle diye niyaz ediyoruz" dedi.


Program İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dua ile sona erdi. - SİNOP

Bahar Kalkanı Harekatı, Huzur, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:43 Kaynak: İHA
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