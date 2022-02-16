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Sinop'ta avlanan az miktardaki hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor - Son Dakika

Sinop'ta avlanan az miktardaki hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor

16.02.2022 12:00
Sinop'ta avlanan az miktardaki hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor

Sinop'ta balıkçıların denize bıraktığı istavrit ağlarına takılan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Sinop'ta balıkçıların denize bıraktığı istavrit ağlarına takılan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Karadenizli balıkçıların, 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu öncesi, ekmeklerini denizden çıkarma mücadelesi devam ediyor.

Sinop'ta mezgit, istavrit ve tirsi avcılığı yaparak limana dönen balıkçıların yüzü ağlara takılan hamsi ile güldü.

Kentte balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, hamsi avı sezonunun yavaş yavaş geride kaldığını söyledi.

Denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına az miktarda hamsi takıldığını vurgulayan Gündoğdu, "Hamsinin az olması, talebin de fazla olmasından ötürü 50 liralık bir fiyat oluştu. Yani bu fiyatın ekonomiyle bir alakası yok, çok avlansaydı fiyatı şu an 20 lira olurdu." dedi.

Gündoğdu, balık fiyatlarının günbegün değiştiğini bunun da avlanan balık miktarıyla alakalı olduğunu kaydetti.

Sinop'ta avlanan az miktardaki hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor

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Gündoğdu, Nisan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta avlanan az miktardaki hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta avlanan az miktardaki hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor - Son Dakika
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