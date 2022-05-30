Sinop'ta avlanan iskorpit, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta avlanan iskorpit, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor

30.05.2022 14:16
Sinop'ta avlanan iskorpit, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor

Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Sinop'ta avlanan iskorpitin kilogramı 150 liradan satılıyor.

Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Sinop'ta avlanan iskorpitin kilogramı 150 liradan satılıyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından bölgede kıyı avcılığının devam ettiğini söyledi.

Barbunya, istavrit ve mezgit gibi balıkların kıyı balıkçılarının ağlarına takılmaya devam ettiğini vurgulayan Ünlü, halk arasında çarpan olarak bilinen iskorpitin de yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladığını dile getirdi.

İskorpitin kilogramının 150 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünlü, "Sezon bitti ama tezgahlarımız boş kalmıyor. Barbunya, istavrit ve mezgit gibi balıklarımız ağlara takılmaya devam ediyor. Hatta zaman zaman hamsi dahi avlanıyor. Çarpan yani iskorpit balığı da şimdi avlanmaya başlandı. Tabii bu balığın temizlenmesi çok meşakkatli bir iş olduğu için fiyatı da yüksek oluyor." diye konuştu.

Tezgahlarda barbunun kilogramı 55, istavritin kilogramı 35 ve mezgitin kilogramı 40 liradan satılıyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sinop'ta Üniversite Öğrencisi, Sokakta Gitar Çalıp Şarkı Söyleyerek Faturalarını Ödemeye Çalışıyor Sinop'ta Üniversite Öğrencisi, Sokakta Gitar Çalıp Şarkı Söyleyerek Faturalarını Ödemeye Çalışıyor Tezgahları kıyı balıkları süslüyor Tezgahları kıyı balıkları süslüyor
Kaynak: AA

Sinop Merkez, Karadeniz, Sinop, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta avlanan iskorpit, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor - Son Dakika


Son Dakika
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 20:23:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta avlanan iskorpit, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement