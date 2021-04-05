Sinop'ta Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sinop'ta "5 Nisan Avukatlar Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Sinoplu avukatlar tarafından Hükümet Konağı Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Düzenlenen törene Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir ve avukatlar katıldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir yaptı.

Baro adına konuşma yapan Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir mesleğin önemini belirtti. Kandemir, "Dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde hepimiz önceliklerimiz üzerinde tekrar tekrar düşünmek zorunda kaldık. Sağlığımızla sınanıyor, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarla boğuşuyoruz. Böyle bir süreçte, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarken büyük bir burukluk içindeyiz. Çok uzun zamandır üst üste biriken mesleki sorunlarımız bu süreçte katlanarak artmıştır. Bir yandan vatandaşımızın hakkını savunmak için tüm gücümüzle mücadele ederken, bir yandan da bugüne kadar kolaylıkla çözülebileceği halde çözülmeyen mesleki sorunlar nedeniyle gereksiz yere enerji harcamak zorunda bırakılıyoruz. Taraflar arasındaki ihtilafın parçası olmadığımız, sadece görevimizi yaptığımız bilinmesine rağmen canımıza kastedilmesi tehlikesiyle, adli yardım hizmeti verirken mesleğini yapan avukatlarımızın en temel hakkı olan avukatlık ücretinin tahsili sırasında bürokrasinin önümüze çıkardığı zorluklarla, adliyenin bir parçası olduğumuz göz ardı edilerek, adliyenin taşınması gibi önemli bir kararda bile süreç tamamlandıktan sonra haberdar edilmenin şaşkınlığıyla, vatandaşın kutsal savunma hakkı nedeniyle avukatına ödeyeceği ücretten alınan yüzde 18 oranındaki KDV başta olmak üzere vergi oranlarının yüksekliği nedeniyle vergi yüküyle, Sinop ölçeğinde bir şehirde dahi ceza adliyesi, hukuk adliyesi, icra müdürlüğünün ayrı ayrı binalara taşınması nedeniyle görevlerimize yetişme telaşıyla karşı karşıya bırakılıyor ve sonuç olarak da her 5 Nisan'da dile getirdiğimiz sayısız sorunla mücadele ederek görevimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi. - SİNOP