Son Dakika Haberleri: Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu sürücü yaralandı.

Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu sürücü yaralandı.

Bayram Bingöl idaresindeki 34 LP 0702 plakalı otomobil, sanayi kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.


Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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