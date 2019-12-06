Son Dakika › Güncel › Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:20 Kaynak: AA
Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu sürücü yaralandı.
Bayram Bingöl idaresindeki 34 LP 0702 plakalı otomobil, sanayi kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı