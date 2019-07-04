Sinop'ta ayılar elektrik ve telefon direklerini parçaladı
1 saat önce
Sinop'un Erfelek ilçesinde ayıların hedefi bu kez elektrik ve telefon direkleri oldu.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
'un Erfelek
ilçesinde ayıların hedefi bu kez elektrik ve telefon direkleri oldu.
Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyü Zıpkın Mahallesi yolunda yiyecek bulamayan ayılar, aç kalınca elektrik ve telefon direklerine zarar verdi. Elektrik ve telefon direklerine pençeleri ve ağızları ile zarar veren ayılar, çoğu kez de direklerin devrilmesine neden oluyor. - SİNOP
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