Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ayılar elektrik ve telefon direklerini parçaladı
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Sinop'ta ayılar elektrik ve telefon direklerini parçaladı

1 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde ayıların hedefi bu kez elektrik ve telefon direkleri oldu.

Sinop'ta ayılar elektrik ve telefon direklerini parçaladı, System.String[]
Sinop'un Erfelek ilçesinde ayıların hedefi bu kez elektrik ve telefon direkleri oldu.

Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyü Zıpkın Mahallesi yolunda yiyecek bulamayan ayılar, aç kalınca elektrik ve telefon direklerine zarar verdi. Elektrik ve telefon direklerine pençeleri ve ağızları ile zarar veren ayılar, çoğu kez de direklerin devrilmesine neden oluyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
Erfelek, Sinop, Güncel
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