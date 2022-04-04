Sinop'ta ayılar iki katlı evin terasındaki kovanlara zarar verdi - Son Dakika
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Sinop'ta ayılar iki katlı evin terasındaki kovanlara zarar verdi

04.04.2022 11:02
Sinop'ta ayılar iki katlı evin terasındaki kovanlara zarar verdi

Sinop'ta ayılar, iki katlı evin terasına yerleştirilen 20 arı kovanına zarar verdi.

Sinop'ta ayılar, iki katlı evin terasına yerleştirilen 20 arı kovanına zarar verdi.

Ayancık ilçesi Belpınar köyünde arıcılık yapan ve ilçe merkezinde ikamet eden Eren Öztürk, sabah saatlerinde geldiği köy evinin terasında kovanların parçalandığını ve arıların telef olduğunu gördü.

O anları cep telefonuyla kaydeden Öztürk, AA muhabirine, bölgedeki ayı varlığını bildikleri için kovanları iki katlı evlerinin terasına yerleştirdiklerini söyledi.

Kovanları parçalanmış halde bulduğunu ve çevrede ayı izlerine rastladıklarını anlatan Öztürk, "Maalesef kovanları terasa çıkarmak da çare olmadı. Yaptığımız incelemede ayıların duvardan tırmanarak evin üzerine çıktıklarını belirledik. Çünkü duvarda ayak ve tırnak izleri var." dedi.

Yaşanan olay karşısında şaşkın ve üzgün olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gördüğüm manzara beni gerçekten çok üzdü. Tüm emeklerime yazık oldu. Geriye bir tane bile kovan kalmamış. O duvardan nasıl oldu da evin üzerine çıktılar şaşkınım. Artık yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Öztürk, yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu belirterek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin olay yerinde inceleme yapacaklarını kaydetti.

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Eren Öztürk, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta ayılar iki katlı evin terasındaki kovanlara zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta ayılar iki katlı evin terasındaki kovanlara zarar verdi - Son Dakika
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