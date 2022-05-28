Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza - Son Dakika
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Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza

28.05.2022 20:26
Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza

Sinop'ta bir otomobil, yol yapım çalışması sürerken etrafı çevrilmeyen rögar baca taşına çıktı, şoför araçtan inince de kapıları kilitlendi.

Sinop'ta bir otomobil, yol yapım çalışması sürerken etrafı çevrilmeyen rögar baca taşına çıktı, şoför araçtan inince de kapıları kilitlendi. Yaşanan bu kaza, aynı yerde aynı şekilde yaşanan dördüncü kaza olarak kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sinop'ta Kent Meydanı çalışmaları süren Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 BYM 54 plakalı otomobille seyir halinde olan E.G., yolun ortasındaki etrafı çevrilmeyen rögar baca taşını fark etmeyip aracıyla üzerine çıktı. Lastiği yerden kesilen araç sürücüsü E.G., otomobilden inip yaşadığı kazaya bakmak istedi fakat araç dışındayken kapısı kilitlenen otomobile tekrar giremedi, lastiği ise havada asılı halde dönmeye devam etti. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu, çilingir yardımıyla aracın kapısı açıldı. Ardından kriko ile oturduğu yerden havaya kaldırılan otomobil lastikleri, kaldırım için döşenen parke taşlarıyla desteklenerek yaklaşık 20 dakika süren çabalar sonucu çıktığı taşın üzerinden indirildi.

"Bu dördüncü ya da beşinci"

Bölgede esnaflık yapan Hüseyin Yılmaz, bir ay içerisinde 4 aracın fark etmeden aynı kazayı yaptığına şahit olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ya dördüncü ya beşinci, buna bir önlem alınmıyor. Burada vatandaş yardımcı oldu az önceki arabaya. Trafiğe açık alan, şuna bir önlem alınmadı yani kaç aydır bu böyle. Bu dördüncü ya da beşinci. En azından bir önlem alınabilir, duba koyulabilir işaret koyulabilir. Oraya bant çekmişler ama vatandaş bunu fark etmiyor, yüksek araçlarda özellikle insanlar fark etmiyor" diye konuştu. - SİNOP

Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza
Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza
Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza

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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza - Son Dakika


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