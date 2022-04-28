Sinop'ta az miktarda avlanan barbunya kilogramı 120 liradan satışa sunuldu - Son Dakika

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılan barbunya, kilogramı 120 liradan alıcı buldu.

Kentte küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, limana az miktarda avladıkları barbunya ile döndü.

Balık avında yaşanan düşüş nedeniyle, avlanan barbunya tezgahlarda kilogramı 120 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Hakan Erol, AA muhabirine, balık azlığı dolayısıyla fiyatların yüksek seyrettiğini söyledi.

Barbunyanın uzun bir aradan sonra ağlara takıldığını vurgulayan Erol, "Az miktarda da olsa barbunya avı biraz olsun yüzümüzü güldürdü ancak fiyatı çok yüksek olduğundan vatandaşlar genelde tezgahtaki kültür balıklarını tercih ediyor." dedi.

Erol, yüksek fiyata rağmen barbunyayı tercih edenlerin de bulunduğunu kaydetti.