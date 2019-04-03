Sinop'ta Baca Yangını

Sinop'ta bir apartmanda baca yangını meydana geldi.

Sinop'ta bir apartmanda baca yangını meydana geldi.



Merkez Tersane mevkisinde bir binanın çatısından dumanlar yükseldi. Baca tutuşmasından çıktığı tahmin edilen yangını çevredeki vatandaşlar fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Tutuşan baca, itfaiye ekiplerince söndürüldü. - SİNOP

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