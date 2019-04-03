Sinop'ta Baca Yangını
9 dakika önce
Sinop'ta bir apartmanda baca yangını meydana geldi.
Sinop'ta bir apartmanda baca yangını meydana geldi.
Merkez Tersane mevkisinde bir binanın çatısından dumanlar yükseldi. Baca tutuşmasından çıktığı tahmin edilen yangını çevredeki vatandaşlar fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Tutuşan baca, itfaiye ekiplerince söndürüldü. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:19 Kaynak: İHA
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