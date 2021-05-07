Sinop'ta bakkalın veresiye defterindeki 1500 lira borç ödendi - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalında veresiye defterinde yazılı olan borçları sildirdi.

Gökdere Mahallesi'nde Mehmet Yiğit'e ait bakkala gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterinde bulunan borçların tamamını ödedi.

Dükkanının camına, "Bu mahallenin borçları bir hayırsever tarafından kapatıldı." yazılı not asan Yiğit, AA muhabirine, hayırseverin veresiye defterindeki 7 kişiye ait 1500 lirayı ödediğini belirterek, "Üzerine 'ödenmiştir' yazmamı istedi. Ben de alacak listesinin üzerini çizip 'ödenmiştir' yazdım. Allah razı olsun kendisinden. Müşterilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.