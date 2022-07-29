Gündüz balık ağı örüyor akşam maratona hazırlanıyor - Son Dakika
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Gündüz balık ağı örüyor akşam maratona hazırlanıyor

29.07.2022 11:19
Gündüz balık ağı örüyor akşam maratona hazırlanıyor

Sinop'ta balık ağı örerek yaz sezonunu geçiren 57 yaşındaki balıkçı Recai Kaplan, artakalan zamanında ise maratonlara hazırlanıyor.

Sinop'ta balık ağı örerek yaz sezonunu geçiren 57 yaşındaki balıkçı Recai Kaplan, artakalan zamanında ise maratonlara hazırlanıyor.

Küçük yaşlarda futbolcu olma hayali kuran ve bu hayalini gerçekleştirebilmek için değişik amatör kulüplerde futbol oynayan Kaplan, bütün uğraşlarına rağmen hayallerini gerçeğe dönüştüremedi.

Askerlik vazifesini yerine getirmesinin ardından doğup büyüdüğü Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılık yapmaya başlayan Kaplan, futbolculuk hayalini gerçekleştiremese de spordan kopmadı.

Bir süre daha halı saha ve diğer etkinliklerde futbol oynayan Kaplan, 6 yıl önce ise maratonlara katılmaya başladı.

Sahiller, kara yolları ve parklarda koşular yaparak maratonlara hazırlanan Kaplan, azmi sonucu bugüne kadar İstanbul, Trabzon, Kayseri ve Samsun'da yapılan maratonlara katılarak kendi yaş kategorisinde dereceler elde etti.

Sinop'ta, bir balıkçı teknesinde çalışan Kaplan, gündüzleri balık ağı örüyor, mesai saatleri dışında ise kentte koşu yaparak yine maratonlara hazırlanmaya devam ediyor.

Kaplan, AA muhabirine, askerlik sürecinin ardından iş hayatına atıldığını ancak spordan hiçbir zaman kopamadığını söyledi.

Kaplan, özellikle koşuyla spor hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Ben deniz kenarında yaşayan biriyim. Fatsa'da yaşıyorum. Orada kumda koştum, yeri geldi otobanda koştum. 12 kilometre, 8 kilometre gibi koşular yaptım. Hep içimden diyordum ki maraton koşusu olsa da gitsem." diye konuştu.

Futbolcu olamamanın 57 yaşında olmasına rağmen içinde bir ukde olarak kaldığını kaydeden Kaplan, şöyle devam etti:

"Olmadı kısmet değilmiş. Sonra bir tanıdığım aracılığıyla Samsun Atakum Run Clup adı altında bir koşu grubu olduğunu öğrendim. Bir şekilde onlara ulaştım, 'Beni de grubunuza alın.' dedim. Sağ olsunlar onlar da aldılar. İmkanlar doğrultusunda bugüne kadar İstanbul, Trabzon, Kayseri ve Samsun'da yapılan maratonlarda koştum. En son Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda koştum. 55-59 yaş grubunda ikinci oldum. Benim için ayrıca bir onur oldu bu."

Hedefi, 44. İstanbul Maratonu'na katılmak

Kaplan, yeni hedefinin ise kasım ayında İstanbul'da yapılacak N Kolay 44. İstanbul Maratonu'na katılarak dereceye girmek olduğunu vurguladı.

Koşmayı çok sevdiğini ve yaşı elverdiği sürece de koşmaya devam edeceğini aktaran Kaplan, "Koşmayı çok seviyorum. Koşmadığım zamanlar kendimde eksiklik hissediyorum. Koştukça huzur buluyor, keyif alıyorum. Heyecan duyuyor, mutlu oluyorum. Balıkçılık da işimiz tabii. Burada sıcakta çalışmak zor, kolay değil. Ama sonuçta koşu yapmak azim ve hırs ister. Bunlar olduğu zaman pek zorluk çekmiyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkçılık, Samsun, Fatsa, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündüz balık ağı örüyor akşam maratona hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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