Sinop'ta balık çok, alan yok

Sinop'ta korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evde kalınca, balıkçıların işlerinde düşüş yaşandı.

Karadeniz'in en kuzeyi Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla ağlara takılan balıklar, tezgahları şenlendirirken balıkçılar balıkları satamamaktan dert yandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalınca, balıkçılarda da işler azaldı. Balıkçılar, uzmanlarında sık sık dile getirdiği vücudun direncini artırmak için "Balık tüketin" uyarılarından dolayı, vatandaşlara balık çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 28 yıllık balıkçı Adnan Demir, "Virüsten çok etkilendik. İnsanlar dışarı çıkamadığından dolayı balık satışlarımız azaldı. İnsanlar bir yere gidemiyor. Balığını alıp bir yerlere mangal yapmaya gidemiyor. Yaşlıların çıkış saatinde bir yoğunluk yaşıyoruz, yasaklar başlayınca işler jilet gibi kesiliyor. Alım gücü de yok zaten vatandaşın. Kimse ileriyi görmediği için harcama da yapamıyor. İşlerimiz yüzde 30 oranında düştü. Vatandaşın alım gücü düştü önceden günde 80 kasa hamsi satardık, şimdi 25 kasayı zor satıyoruz. Şu anda balık fiyatları çinekop 40 TL, hamsi 10 TL, sarkan balığı ise 25 TL'den satılıyor" dedi. - SİNOP