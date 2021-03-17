Sinop'ta balık işleme, şoklama ve depolama tesisi kurulma çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 10,5 milyon avro maliyetle inşa edilecek balık işleme, şoklama ve depolama tesisinin kurulma çalışmalarına başlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Türkiye mali iş birliği çerçevesinde finanse edilerek hayata geçirilecek tesisin kurulacağı alanda Genel Sekreter Dr. Serkan Genç beraberindeki heyetle incelemelerde bulunarak, çalışmayı yürütecek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Genç, burada yaptığı açıklamada, işletmelere yönetim danışmanlığı faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakında temeli atılacak tesis 2023 yılında faaliyete geçecek. Projemizin, ilk 18 aylık döneminde inşaat ve diğer kurulum işleri tamamlanacak. Son 12 ayında ise teknik yardım kısmında faaliyetler hayata geçirilerek 30 ay gibi kısa bir süre içerisinde projemizi tamamlayacağız ve 2023 yılında projemiz tamamen işletmelerimize ve Sinop'a kazandırılmış olacak."