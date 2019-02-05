Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Balık Satış Mağazalarında Yangın

Sinop'ta Balık Satış Mağazalarında Yangın

5 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında 16 balık satış mağazası zarar gördü.

Sinop'ta Balık Satış Mağazalarında Yangın, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında 16 balık satış mağazası zarar gördü.

İlçede belediye tarafından 2013 yılında yaptırılarak hizmete açılan balık satış mağazalarından birinde, elektrikli sobanın ısısı nedeniyle eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, diğer mağazalara sıçradı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sinop ve Gerze belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 16 balık satış mağazası kullanılamaz hale geldi.

"1 milyon liranın üzerinde zarar var"

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir balık satış mağazasında çıkan yangının diğer mağazalara yayılarak büyüdüğünü söyledi.

Bölgede havanın rüzgarlı olduğunu belirten Belovacıklı, "O nedenle ekiplerimiz söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Can kaybımız bulunmuyor ancak mağazalarda 1 milyon liranın üzerinde zarar var. Balıkçı esnafımıza geçmiş olsun. Gerze'de yıllar önce çok ağır bedeller ödenen bir yangın olmuştu. Can kayıpları yaşanmıştı. Bu kez çok şükür, can kaybı yaşanmadan yangını söndürdük." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:49 Kaynak: AA

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