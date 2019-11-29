Son Dakika Haberleri: Sinop'ta balık tezgahları şenlendi
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Sinop'ta balık tezgahları şenlendi

6 saat önce

Karadeniz'in en kuzeyi Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla ağlara takılan balıklar, tezgahları şenlendirdi.

Sinop'ta balık tezgahları şenlendi, System.String[]

Karadeniz'in en kuzeyi Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla ağlara takılan balıklar, tezgahları şenlendirdi. Balık bolluğunu gören vatandaşlar, telefonlarına sarıldı, tezgahtaki balıkların fotoğrafını çektiler.


Karadeniz'in yoğun balık çeşidinin bulunduğu Sinop'ta, balık av sezonu başladığından itibaren denizden umduğunu bulamayan balıkçılar, tutulan çeşit çeşit balıklar, balıkçıların yüzünü güldürdü. Sinoplu balıkçı Ayhan Arslan, "Sinop kayıkları, her sene bu zamanlarda deniz bulanık olduğu için tutarlar böyle. En güzel Sinop'un yerli balıklarından çizgili karagöz, eşkina, deniz levreği, kırlangıç, palamut, ispari, kötek mikenop, hamsi, istavrit, çinekop, barbun, mezgit, izmarit, kefal hepsi mevcut, yerli balıklarımız" dedi.


Fiyatlarının da uygun olduğunu ifade eden Arslan, "Minekop 50 TL, mavişgil eşkina 40-50 TL, istavrit 20 TL, barbun 35 TL, hamsi 7,5 TL, mezgit 25 TL, 200 gr. palamut 5 TL, izmarit 5 TL" diye konuştu.


Balık piyasasını hareketlendiren bu olayın ardından, bu sezonda balıkçıların denize umudu biraz daha artmış durumda. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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