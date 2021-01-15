Sinop'ta balıkçılar kısmi hamsi avı yasağının sona ermesini bekliyor - Son Dakika

Sinop'ta balıkçılar, hamsi avına 10 gün süreyle getirilen kısmi yasağın sona ermesini bekliyor.

Kentteki limana yanaşan çok sayıda teknedeki balıkçılar, burada 2 gün sonra sona erecek hamsi avı yasağı öncesi ağlarını onararak temizliğini yapıyor.

Hamsi ağlarını tekrar teknelerine takan balıkçılar, yasak sonrası avda artış yaşanmasını umut ediyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, Bakanlığın aldığı kararı çok yerinde bulduklarını söyledi.

Mevsimsel geçişler nedeniyle hamsinin yeteri kadar büyümediğini anlatan Tuncer, "Yasağın uzatılması söz konusu. Böyle bir durum olursa onu da olumlu karşılarız." dedi.

Yeni bir karar alınmazsa pazartesi günü yasağın sona ereceğini belirten Tuncer, "Bu süreçte balıkçılarımız yıpranan hamsi ağlarını onarma ve temizleme fırsatı buldu. Son hazırlıklar yapıldı ve yasağın sona ermesi bekleniyor. İnşallah sezonun geri kalanında hamsi bolluğu yaşanır." diye konuştu.

Tuncer, yasak süresince buzhane hamsilerinin tezgahlarda yer aldığını, vatandaşların mağdur edilmediğini kaydetti.