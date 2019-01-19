Sinop'ta Balıkçılar Umutlarını Dip Balıklarına Bağladı

Hava şartlarının olumsuz etkilemesi sonucunda artan balık fiyatları tüketimin düşmesine sebep oldu.

Hava şartlarının olumsuz etkilemesi sonucunda artan balık fiyatları tüketimin düşmesine sebep oldu. Balıklar fiyatların artmasının ardından daha az miktarlarda alıcı buluyor.



Balıkçılar bu haftayı Sinop'un gözdesi hamsiden yana durgun geçiriyor. Tezgahlarda hamsi yok. Karadeniz'de hamsi sürülerinin azalması ile Sinop balık tezgahlarında, geçen hafta da az olan hamsi bu hafta piyasada hiç yok. Balıkçılar, umutlarını çinekop, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.



Bazı balık fiyatları ise şu şekilde:



Çinekop 30, istavrit 8-10, mezgit 12,5 ve barbun ise 30 TL. - SİNOP

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