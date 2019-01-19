Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Balıkçılar Umutlarını Dip Balıklarına Bağladı

Sinop'ta Balıkçılar Umutlarını Dip Balıklarına Bağladı

58 dakika önce

Hava şartlarının olumsuz etkilemesi sonucunda artan balık fiyatları tüketimin düşmesine sebep oldu.

Sinop'ta Balıkçılar Umutlarını Dip Balıklarına Bağladı, System.String[]
Hava şartlarının olumsuz etkilemesi sonucunda artan balık fiyatları tüketimin düşmesine sebep oldu. Balıklar fiyatların artmasının ardından daha az miktarlarda alıcı buluyor.

Balıkçılar bu haftayı Sinop'un gözdesi hamsiden yana durgun geçiriyor. Tezgahlarda hamsi yok. Karadeniz'de hamsi sürülerinin azalması ile Sinop balık tezgahlarında, geçen hafta da az olan hamsi bu hafta piyasada hiç yok. Balıkçılar, umutlarını çinekop, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.

Bazı balık fiyatları ise şu şekilde:

Çinekop 30, istavrit 8-10, mezgit 12,5 ve barbun ise 30 TL. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi
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