Sinop'ta balıkçıların ağlarına dev kalkan balıkları takıldı - Son Dakika
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Sinop'ta balıkçıların ağlarına dev kalkan balıkları takıldı

10.04.2022 20:03
Sinop'ta balıkçıların ağlarına dev kalkan balıkları takıldı

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 2 adet 11 kilo 500 gramlık kalkan balığı takıldı.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 2 adet 11 kilo 500 gramlık kalkan balığı takıldı. Büyüklüğüyle yanındaki balıkları gölgesinde bırakan dev balıklar, kilogramı ortalama 400 liradan satılıyor.

Sinop Adabaşı mevkisinde dip avı yapan balıkçıların ağlarına takılan dev kalkan balıkları, büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor. İki adet kalkan balığı 11 kilo 500 gram ağırlığında. Büyüklüğüyle yanındaki 4-5 kiloluk diğer kalkan balıklarını gölgesinde bırakan dev kalkanlar, kilosu ortalama 400 TL'den satışa sunularak, tezgahta 4 bin 600 TL'ye alıcısını bekliyor.

Balıkçı Ahmet Gür, "Adabaşı mekisinde dip avında balıkçılarımız yakaladılar. Bir tanesi 11 kilo 500 gram geliyor. Kilosu şu anda 400 TL civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Birkaç adet de 5 kilo civarında gelenler var, ama en büyüğü olarak bunlar tabi dikkatleri üzerine çekiyor. Lezzet olarak bir numaralı restoran balığıdır. Tezgahta alıcılarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

(Berkan Şen/İHA)

Sinop'ta balıkçıların ağlarına dev kalkan balıkları takıldı

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Kaynak: İHA

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