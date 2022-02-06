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SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika

SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

06.02.2022 13:23

SİNOP'un Boyabat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçenin Bağcılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Aralarında önceden husumet olan iki grup barışmak için bir araya geldi. Grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 8 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı yakınları arasında hastane önünde ise gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" denildi.

SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

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Bağcılar, Boyabat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİNOP'TA BARIŞMA BULUŞMASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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