Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Basın Mensupları Gönüllü Organ Bağışçısı Oldu

Sinop'ta Basın Mensupları Gönüllü Organ Bağışçısı Oldu

1 saat önce

Sinop'ta basın mensupları gönüllü organ bağışçısı olduSinop'ta basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gönüllü organ bağışısı oldu.

Sinop'ta Basın Mensupları Gönüllü Organ Bağışçısı Oldu, System.String[]
Sinop'ta basın mensupları gönüllü organ bağışçısı oldu

Sinop'ta basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gönüllü organ bağışısı oldu.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci'nin katıldığı programda 80 basın mensubu gönüllü organ bağışçısı oldu. Programda konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, 1 ünite kan 3 tane can demektir. Yani 3 ayrı insanda farklı bir şekilde değişik insanlarda kullanabiliyor. 3 tane hastanın ihtiyacını görebiliyor. Bunu başardığımız gibi aynı şekilde, Türk Kızılay'ı ve Sağlık Bakanlığımız işbirliği TÜRKKÖK ile ilgili ilgili de kolları sıvadık. Konuşmalardan sonra Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci tarafından organ bağışı ile ilgili sunum yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Gazeteciler Günü, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Muhafız Dizisinin 3 ve 4'üncü Sezonunun Çekileceğini Duyurdu Metin Hara, Adriana Lima ile Ayrılık İddialarına Ateş Püskürdü: Uydurma Senaryolarınızın Oyuncuları Değiliz

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:29:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Basın Mensupları Gönüllü Organ Bağışçısı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]