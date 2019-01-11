Sinop'ta Basın Mensupları Gönüllü Organ Bağışçısı Oldu
1 saat önce
Sinop'ta basın mensupları gönüllü organ bağışçısı olduSinop'ta basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gönüllü organ bağışısı oldu.
Sinop
'ta basın mensupları gönüllü organ bağışçısı oldu
Sinop'ta basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nde gönüllü organ bağışısı oldu.
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti
tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı
Genel Sekreteri Hüseyin Can
ve Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci
'nin katıldığı programda 80 basın mensubu gönüllü organ bağışçısı oldu. Programda konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, 1 ünite kan 3 tane can demektir. Yani 3 ayrı insanda farklı bir şekilde değişik insanlarda kullanabiliyor. 3 tane hastanın ihtiyacını görebiliyor. Bunu başardığımız gibi aynı şekilde, Türk Kızılay'ı ve Sağlık Bakanlığımız işbirliği TÜRKKÖK ile ilgili ilgili de kolları sıvadık. Konuşmalardan sonra Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci tarafından organ bağışı ile ilgili sunum yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:27 Kaynak: DHA
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