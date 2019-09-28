Son Dakika Haberleri: Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Bağlar Mahallesi avara yolunda, yerde yaralı halde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ilçede esnaf olduğu belirlenen ve başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan 53 yaşındaki Hasan Özdemir'i, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özdemir, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bağlar Mahallesi, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
Prof. Mikdat Kadıoğlu, deprem seferberliği çağrısı yaptı, imza kampanyası başlattı Celal Şengör'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Ölü sayısı 100 bini geçer Bahçeli'ye söylediği sözlerle MHP'lilerin tepkisini çeken CHP'li Mücahit Avcı darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 02:40:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]