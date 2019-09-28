Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Bağlar Mahallesi avara yolunda, yerde yaralı halde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ilçede esnaf olduğu belirlenen ve başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan 53 yaşındaki Hasan Özdemir'i, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özdemir, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.