Son Dakika Haberleri: Sinop'ta batan tekne kısa süreli paniğe yol açtı
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Sinop'ta batan tekne kısa süreli paniğe yol açtı

1 dakika önce

Sinop'ta batan tekne kısa süreli paniğe yol açtı.

Sinop'ta batan tekne kısa süreli paniğe yol açtı, System.String[]
Sinop'ta batan tekne kısa süreli paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait tekne Karakum Plajı civarında battı. Batan tekneyi gören vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, batan tekne etrafında çalışma başlattı. Teknedeki vatandaşlar ise kıyıya çıkarıldı. Olay plajda kısa süreli paniğe neden oldu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
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