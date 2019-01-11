Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'yı arama çalışmaları sürüyor.



Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı'ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı, Murat Yağcı kayboldu. Yağcı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara, bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Sahil güvenlik ekipleri, kuvvetli rüzgara rağmen Gerze açıklarında kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması için çalışmalarına devam ederken, olayda hayatını kaybeden Nadir Özer, bugün Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprağa verilecek. - Sinop

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Doktoruna 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Khimki'yi 81-72 Mağlup Eden Anadolu Efes, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti