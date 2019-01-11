Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor

Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor

2 saat önce

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor, System.String[]
KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı'ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı, Murat Yağcı kayboldu. Yağcı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara, bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Sahil güvenlik ekipleri, kuvvetli rüzgara rağmen Gerze açıklarında kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması için çalışmalarına devam ederken, olayda hayatını kaybeden Nadir Özer, bugün Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprağa verilecek. - Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Gerze, Sinop, 3. Sayfa
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