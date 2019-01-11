Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor (2)

Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor (2)

31 dakika önce

ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİKaradeniz'de, dün Sinop'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Nadir Özer (58), bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor (2), System.String[]
ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİ

Karadeniz'de, dün Sinop'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Nadir Özer (58), bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özer için Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Dereköy Yalı Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Muşta Merkez Mezarlığı'nda toprağa veridi. 5 çocuk babası ve tekne kaptanı olan Nadir Özer'in çocukluğundan bu yana balıkçılıkla uğraştığı belirtildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

Dereköy, Karadeniz, Sinop, Güncel
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