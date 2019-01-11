Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Balıkçı Aranıyor (2)
1 saat önce
ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİKaradeniz'de, dün Sinop'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Nadir Özer (58), bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİ Karadeniz
'de, dün Sinop
'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Nadir Özer (58), bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özer için Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesi Dereköy
Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Dereköy Yalı Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Muşta Merkez
Mezarlığı'nda toprağa veridi. 5 çocuk babası ve tekne kaptanı olan Nadir Özer'in çocukluğundan bu yana balıkçılıkla uğraştığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:10 Kaynak: DHA
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