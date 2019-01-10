Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Şahıs Aranıyor

Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Şahıs Aranıyor

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sinop'ta Batan Teknede Kaybolan Şahıs Aranıyor, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından sağ kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi ise kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar kaybolan şahsı arama çalışmasını sürdürüyor.

Bugün saat 11.17'de Sinop'un Gerze ilçesi Döngel mevkisi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan "Alperen 57" isimli balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 dalış timi sevk edildi.

Olay yerine yakın mevkideki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunan kişilerden 2'si sağ olarak kurtarıldı ve 1 şahsın cansız bedeni denizden alındı.

İsimler belli oldu

Olayda Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılırken, Nadir Özel'in cesedine ulaşıldı. Kaybolan Murat Yağlıoğlu ise aranıyor.

Kayıp olan 1 balıkçının bulunması için Sahil Güvenlik ve balıkçılar arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

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