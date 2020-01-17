Sinop'ta battığı çamurdan zorlukla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta battığı çamurdan zorlukla kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'ta battığı çamurdan zorlukla kurtarıldı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde çamurluk alana saplanan bir vatandaş itfaiye ve jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sinop'ta battığı çamurdan zorlukla kurtarıldı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde çamurluk alana saplanan bir vatandaş itfaiye ve jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.


Olay, Türkeli ilçesi Ayaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zimari Göleti mevkinde bir vatandaş çamura saplandı. M.Y isimli vatandaş saat 15.00 sularında bölgeden geçerken bir anda beline kadar çamurun içinde kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşı kurtarmak icin yogun çaba sarf etti. Talihsiz adam uzun uğraşlar sonucu battığı yerden çıkartıldı. - SİNOP

İtfaiye, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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