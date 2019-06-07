Son Dakika Haberleri: Sinop'ta bayram tatili dönüşü kaza: 7 yaralı
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Sinop'ta bayram tatili dönüşü kaza: 7 yaralı

40 dakika önce

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta bayram tatili dönüşü kaza: 7 yaralı, System.String[]
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tayfun Yıldız'ın (24) kullandığı 41 N 3491 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyünde yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yağmur Gümüş (21), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü (3), Sibel Yıldız (19), Hira Yıldız (3) ve Nehir Yıldız (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Nural Kökçü, Emine Nur Kökçü, Sibel Yıldız ve Yağmur Gümüş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Araçta bulunanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Yeşilyurt köyünden döndükleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:26 Kaynak: AA
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