Sinop'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.