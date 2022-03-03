Bebek arabasında doğuran kedi ile yavrularına apartman sakinleri sahip çıktı - Son Dakika

Sinop'ta, giriş koridorundaki bebek arabasında doğum yapan kedi ve yavrularına apartman sakinleri sahip çıktı.

Gelincik Mahallesi'nde bir apartmanın girişindeki koridora bırakılan bebek arabasında doğuran kedi, burada yavrularını beslemeye başladı.

Apartman sakinlerinden Seçkin Demirbaş'ın fark ettiği kedi ile anne 3 yavrusu, apartmanın garajında oluşturulan alana yerleştirildi.

Demirbaş, AA muhabirine, apartmana girdiği sırada kedi sesleri duyduğunu belirterek, "Biraz dinledikten sonra seslerin bebek arabasından geldiğini fark ettim. Önce biraz şaşırdık çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Şimdi onları yeni yerlerine koyduk. Süt ve mama vererek beslemeye çalışıyoruz." dedi.