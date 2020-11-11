Sinop'ta bedava fidana akın - Son Dakika

Sinop'ta vatandaşlar ücretsiz dağıtılan meyve ve çam fidanlarından alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında Sinop'ta da ücretsiz fidan dağıtıldı. Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yapılan ücretsiz fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ceviz, kestane gibi meyve fidelerinde alabilmek için birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Bir traktör dolusu fidan kısa sürede vatandaşlar tarafından adeta kapışıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarıldı.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Rüveyda Korkmaz Kapucu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 2 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız fidan dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Fidan dağıtımında 450 ceviz, 300 selvi, 400 fıstık camı, 100 hatmi, iğde, 200 gül, 150 kestane, 100 dut, 100 badem ve 100 defne kısa sürede tükendi" dedi. - SİNOP