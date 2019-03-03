Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Bekçi Evi Alevlere Teslim Oldu

Sinop'ta Bekçi Evi Alevlere Teslim Oldu

51 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tuğla fabrikasına ait bekçi evinde çıkan yangında küle döndü.

Sinop'ta Bekçi Evi Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tuğla fabrikasına ait bekçi evinde çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, bekçi evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda etrafı alevlerin sarması üzerine evde bulunan 8 kişi kendilerini dışarıya attılar. Olayın Boyabat İtfaiyesine haber verilmesi üzerine yangına ulaşım sorunu nedeniyle hortumlar uzatılarak müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını 30 dakika içinde kontrol aldı. Yangından ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiyecilere vatandaşlar ve güvenliği sağlayan polis ekipleri de yardım etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
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