Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 'belediye-halk el ele, daha güzel günlere' kampanyası

Sinop'ta 'belediye-halk el ele, daha güzel günlere' kampanyası

1 saat önce

Sinop'ta, "Belediye-Halk El Ele, Daha Güzel Günlere" sloganıyla çevre temizliği kampanyası başlatıldı.

Sinop'ta 'belediye-halk el ele, daha güzel günlere' kampanyası, System.String[]
Sinop'ta, "Belediye-Halk El Ele, Daha Güzel Günlere" sloganıyla çevre temizliği kampanyası başlatıldı.

Sinop'ta, "Belediye-Halk El Ele, Daha Güzel Günlere" sloganıyla çevre temizliğine katılan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve vatandaşlar, ellerinde süpürgelerle İncedayı Mahallesi'nde bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kentte aynı havayı soluyor, aynı denizde yüzüyor, aynı sokakta yürüyoruz. Yaz sezonuna yaklaştığımız şu günlerde çevre temizliği kuşkusuz en önemli gündemlerimizden birisi. Yazın kentin nüfusu en az iki katına çıkmakta. Birlikte yaşamaktan onur duyduğumuz kentimizi, imece kültürümüzü harekete geçirerek daha temiz, daha yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Bu bilinçle, 'Belediye Halk El Ele, Daha Güzel Günlere' çevre temizliği kampanyamızı bugün başlattık. Belediye olarak temizlik konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu kent hepimizin. Yaşadığımız çevrenin daha temiz olması bizim elimizde. Tüm Sinoplularla birlikte bu kampanyaları bundan böyle geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:42 Kaynak: İHA
Barış Ayhan, Sinop, Güncel
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